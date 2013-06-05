مصادر بحماس: كتائب القسام تتمسك بالتحالف مع نصر الله وإيران

قالت مصادر مطلعة فى حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن كتائب القسام الجناح العسكرى للحركة حسمت موقفها باتجاه الانحياز لصالح استمرار التحالف مع حزب الله اللبنانى وإيران.

وأضافت المصادر لصحيفة "القدس العربى" أن الجناح العسكرى قرر استمرار التحالف "كطريق لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلى بقوة السلاح بعد أن فشل المال العربى فى تحرير أى شبر من الأراضى العربية المحتلة".

وألمحت المصادر إلى أن وفدا من حماس يزور إيران حاليا يضم مروان عيسى قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح للحركة فى إطار تعزيز التحالف القائم منذ سنوات طويلة ما بين الحركة وجناحها العسكرى من جهة وطهران من جهة أخرى.