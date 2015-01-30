حزب المصريين الأحرار ينعي شهداء الإرهاب على أرض سيناء

أصدر حزب المصريين الأحرار، بيانًا ينعي فيه شهداء الوطن الذين اغتالتهم أيادى الغدر والخيانة على أرض سيناء، معربًا عن تمنيه الشفاء للمصابين ليكونوا شهودا على جريمة نكراء من جرائم الإرهاب الأسود فى سلسلة تستهدف هدم الوطن لصالح أعدائه.

جاء بالبيان: يؤكد الحزب على أن هذه الجرائم لا تزيد الشعب المصرى إلا إصرارا وتماسكا حفاظا على كيان وطنهم.. وسنبقى على إيماننا بان أعداء هذا الوطن يستنفرون كل قوتهم كلما تابعونا على الطريق الصحيح نبنى من اجل مستقبل ينشده ويستحقه شعبنا العظيم.

وأضاف الحزب خلال البيان: يرى الحزب أن مرتكبى هذه الجريمة وما سبقها من جرائم, يجهلون تاريخ هذ الوطن التى تعود على دفع دماء أبنائه دفاعا عن مصر وحمايتها.. وان الإرهابيين اعتادوا حمل السلاح ضد شعوبهم والإنسانية تنفيذا لأجندات الذين يحركونهم ويدفعون لهم ثمنا رخيصا أملا فى هدم أمة فشل فى هز أركانها كل الأعداء على مر العصور.

ودعا الحزب كل أبناء شعبنا إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة والشرطة الذين يذودون عنا ويحملوا أمانة الدفاع عن حدود الوطن وتامين الشعب.. ويؤكد الحزب على أن تماسكنا سيكون ردا حاسما على الأعداء، وسلاحا يحتاجه شبابنا الذين يدافعون عن الوطن وشعبه.

وأنهى الحزب بيانه: ستبقى مصر قوية وشامخة مهما تعرضت للضربات الإرهابية والمؤامرات الخارجية بفضل قيادتنا السياسية التى يثق فيها شعبنا واختارها بإرادة حرة تتواصل لانتخاب أعضاء مجلس النواب من اجل استكمال خارطة المستقبل.. وكما هو واضح أن ثقتنا فى قدرتنا على صنع مستقبل نستحقه قد أصابت أعدائنا بهذا الجنون لكى يرتكب مثل هذه الجرائم النكراء.