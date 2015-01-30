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دراما تاريخية وتشويق في الصالات العربية

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دراما تاريخية وتشويق في الصالات العربية دراما تاريخية وتشويق في الصالات العربية

الجمعة 30-01-2015 12:09

كيف واجه Martin Luther King Jr الرئيس Johnson؟ وقرصان معلوماتية الى الحريّة ... هما موضوع الفيلمين الجديدين اللذين بدأ عرضهما في الصالات العربية وهذه لمحة عنهما.

Selma
إذا قررتم مشاهدة فيلم Selma وهذا ما أنصحكم به، سؤال واحد يمكن أن يخطر في ذهنكم وهو لماذا لم يترشّح هذا الفيلم سوى لجائزتي أوسكار أفضل فيلم وأفضل أغنية بالرغم من الأداء المميّز جداً للممثلين David Oyelowo في دور Martin Luther King Jr و Carmen Ejogo في دور Coretta Scott King و Tom Wilkinson في دور الرئيس Lyndon B. Johnson؟ طبعاً أنا شخصياً لا أملك الجواب على هذا السؤال، ولكن ما يمكنني تأكيده أن المخرجة Ava DuVernay نجحت في رسم الوقائع التاريخية للحملة التي قام بها Dr. Martin Luther King, Jr ليجبر الرئيس Johnson على توقيع مرسوم حق أصحاب البشرة السوداء بالانتخاب. Selma فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.

Blackhat
بعد أن قدّم لنا في السابق أفلاماً جيّدة أذكر منها The Last of the Mohicans عام 1992 و Heat عام 1995 و Public Enemies عام 2009، يعود المخرج Michael Mann بعد غياب ست سنوات مع فيلم جديد يجمع بين التشويق والاكشن من بطولة Chris Hemsworth و Viola Davis. تدور قصة Blackhat حول Nicholas Hathaway قرصان في المعلوماتية مسجون أعطي فرصة ليصبح رجلاً حراً من قبل السلطات الأميركية والصينية، مقابل البحث عن مجرم ومحتال عالمي في مجال الانترنت كان السبب في كارثة نووية واللعب في الأسهم في البورصة. فهل سينجح في مهمته؟ Blackhat يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.

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سيدتي

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