مدرب فيورنتينا يؤكد: صلاح إضافة قوية للفريق ولكن

أكد فينشينزو مونتيلا المدير الفني لنادي فيورنتينا الإيطالي عن اقتراب انضمام الجناح المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، مشيرا إلى أنه " بالفعل خوان كوادرادو في طريقه إلى تشيلسي".

شبكة سكاي سبورتس البريطانية أكدت مساء الخميس عن اقتراب رحيل كوادرادو إلى تشيلسي وإعارة محمد صلاح إلى فيورنتينا كجزء من الصفقة.

ليخرج مونتيلا يوم الجمعة ليؤكد رحيل كوادرادو إلى تشيلسي، إلى جانب اقتراب الإعلان الرسمي عن ضم صلاح.

وقال مونتيلا في مؤتمرا صحفيا: " نعم، كوادرادو رحل إلى تشيلسي".

وأضاف " ولكن إدارة النادي فعلت ما هو صحيح بانتداب محمد صلاح، فنحن نعرف إمكانياته جدا".

وعن صلاح، قال مونتلا " هو لاعب جيد للغاية ولكنه سيحتاج إلى وقت من أجل أن يتأقلم معنا ليعوض كوادرادو".

وأكمل " بالتأكيد من الصعب تعويض رحيل كوادرادو، ولكن صلاح يقدر على لعب أكثر من دور داخل الملعب، وهو ما نحتاجه تماما".

وبانضمام صلاح إلى فيورنتينا سيشارك بجانب المصري أحمد حجازي بالدوري الإيطالي.

ويحتل فيورنتينا المركز السادس برصيد 31 بعد مرور 20 جولة من الدوري الإيطالي.