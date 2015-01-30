محمد عطية يدين حادث العريش الإرهابي ويطالب بسرعة القبض على الارهابين



> أدان محمد عطية ” النمر الاسود” رئيس البيت المصري بالمانيا ، الهجوم الإجرامى الذي شهدته مدينة العريش بشمال سيناء، مساء أمس الخميس، والذي أدى لاستشهاد 30 من أبناء الجيش والشرطة ووجود عدد من المصابين من أبناء القوات المسلحة والمدنيين الأبرياء.

وقال عطية إن شهداء القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم في حربهم ضد الإرهاب هم شهداء الوطن بأكمله، ولا يمكن لأى مواطن مصرى ينتمى لهذا البلد، ويتمنى رفعته وتقدمه سوى أن يقدر جهودهم ودورهم البطولى الذي يبذلونه في سبيل حمايته، موضحا أن مصر لن تنكسر أبدا.

وأضاف أن هذه الجرائم الإرهابية من يفعلها ليس لديهم أي وطنية أو دين، وإنها لا تزيد الشعب إلا إصرارا على التوحد والوقوف صفا واحدا خلف رئيس الجمهورية لتأييده في مجابهة الإرهاب والتصدي له، مطالبا بسرعة القبض على هؤلاء الإرهابيين أعداء الوطن والشعب المصري، وإحالتهم إلى المحاكمات العاجلة.