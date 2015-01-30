نادى مستشارى النيابة الإدارية ينعى شهداء الوطن ويدين حادث العريش الإرهابى

أصدر نادى مستشارى النيابة الإدارية بيانا ينعى فية شهداء الوطن من الشرطة والجيش والمدنين الذين طالتهم يد الغدر فى حادث العريش الغاشم.

ودعا بيان نادى مستشارى النسابة الادارية أن يتغمدهم الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنهم فسيح جناته .

وأدان البيان هذه العمليات الإرهابية التي وصفها ب”الخسيسة”، مشددا على أنها لن تنال من عزيمة الشعب المصري العظيم، بل ستزيد من وحدته وصلابة موقفه في مواجهة المتورطين في هذه العمليات الإجرامية التي لا تقرها الأديان السماوية، وتأباها القيم والأخلاق والفطرة الإنسانية.

وطالب نادى مستشارى النيابة الادارية كافة مؤسسات الدولة، بالضرب بيد من حديد، على كل من تسول له نفسه ترويع هذا الشعب العظيم وقتل أبنائه المخلصين داعين الله ان يسدد خطى قيادتها و جيشها وشرطتها وشعبها الأبى فى حربهم ضد الإرهاب

> صرح بذلك المستشار احمد جلال المتحدث الرسمى لنادى مستشارى النيابة الاداري.