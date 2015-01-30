نقل جثامين وأشلاء شهداء سيناء غير المُتعرف عليهم إلى مستشفى القبة والحلمية

شيُع اليوم، من مطار ألماظة، جثمان 25 شهيدًا، لم يتم التعرف على 12 منهم لأنهم عبارة عن أشلاء، مشيرًا إلى أن جنازة تشييع جثامين شهداء سيناء خرجت فى تمام الساعة الثالثة ونصف من مطار ألماظة.

وأضاف مراسل الحياة اليوم فى اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد, إنه تم نقل الجثامين والاشلاء التى لم يتم التعرف عليهم إلى مستشفى القبة والحلمية، موضحًا أن شهداء الحادث الغادر بالأمس أسفر عن 4 جثامين من قوات الشرطة و20 جثمانًا على الأقل من القوات المسلحة.

وأشار, إلى أن الجنازة العسكرية التى أقيمت لشهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية تقدمها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وذكر أن مراسم الجنازة حضرها الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية وعدد من أسر الشهداء.