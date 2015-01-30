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الجار الله: شعب الخليج وحكامه مع مصر ويدعمون إجرائتها.. وعليها ألا تتهاون مع مجرمي العصر

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الكاتب الصحفى أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية

الكاتب الصحفى أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية

قال أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية، إن شعب الخليج وحكامه مع ويدعمون إجراءاتها التى تتخذها لحفظ أمن بلدها، مشيراً إلى أن الاتصالات جارية مع والإمارات والكويت للمتابعة الحثيثة لإفشال مخططهم.

وأضاف الجارالله – فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» – « مطلوب من مصر أن لاتتهاون مع مجرمي العصر وأن لاتلتفت لمنظمات الكذب ومنظمات الانسان التي تشجع المجرمين علي القتل .. هذا أمن وطن».

وكانت سلسة انفجارات قد هزت شمال سيناء، مساء أمس الخميس، أسفرت عن استشهاد مايقرب من 30 شخص معظمهم من أفراد الجيش، وتبناها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى.


>الجار الله

 

الجار الله2

 

 

 

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