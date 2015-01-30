محافظ أسوان يخصص وحدتين سكنيتين لأسرتين انهار منزلهما

قرر محافظ أسوان، مصطفى يسرى، تخصيص وحدتين سكنيتين لأسرتى سمير محمد أبوالمجد قاسم ومصطفى عبد المنعم توفيق مع صرف 3 ألاف جنيه كإعانات عاجلة و10 بطاطين لمواجهة برودة الطقس فى هذة الفترة , وهما الأسرتين اللتان تعرض منزليهما للانهيار أول أمس بمنطقة الشيخ عادل بالناصرية بمدينة أسوان وأدى الأنهيار إلى مصرع طفلين وإصابة 5 من الأسرتين.

فيما قام اللواء محمد عاطف، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بتسليم الشقتين للأسرتين المنكوبتين فى مساكن الأولى بالرعاية بالصداقة القديمة وذلك بعد قيام الجهات المختصة بمعاينة و دراسة حالة المنزلين والذى تسبب إنهيارهم فى وفاة أبناء مصطفى عبد المنعم وهمافارس 4 سنوات، وحسن عامان كما أصيبت زوجته سامية محمد الوزيرى 25 سنة وذلك إثر سقوط سقف المنزل عليهم أثناء نومهم وخاصة أن المنزلين مبنيان بالطوب اللبن والجريد ,

> ومن جانب أخر وجه محافظ أسوان بدعم الأسرتين بالمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية من خلال التنسيق بين التضامن الإجتماعى و جمعيتى مصر الخير والاورمان لتخفيف الظروف المعيشية الصعبة التى تواجهها الأسرتين.