أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ أسوان يخصص وحدتين سكنيتين لأسرتين انهار منزلهما

Google+ Print
محافظ أسوان يخصص وحدتين سكنيتين لأسرتين انهار منزلهما محافظ أسوان يخصص وحدتين سكنيتين لأسرتين انهار منزلهما

اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان

قرر محافظ أسوان، مصطفى يسرى، تخصيص وحدتين سكنيتين لأسرتى سمير محمد أبوالمجد قاسم ومصطفى عبد المنعم توفيق مع صرف 3 ألاف جنيه كإعانات عاجلة و10 بطاطين لمواجهة برودة الطقس فى هذة الفترة , وهما الأسرتين اللتان تعرض منزليهما للانهيار أول أمس بمنطقة الشيخ عادل بالناصرية بمدينة أسوان وأدى الأنهيار إلى مصرع طفلين وإصابة 5 من الأسرتين.

فيما قام اللواء محمد عاطف، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بتسليم الشقتين للأسرتين المنكوبتين فى مساكن الأولى بالرعاية بالصداقة القديمة وذلك بعد قيام الجهات المختصة بمعاينة و دراسة حالة المنزلين والذى تسبب إنهيارهم فى وفاة أبناء مصطفى عبد المنعم وهمافارس 4 سنوات، وحسن عامان كما أصيبت زوجته سامية محمد الوزيرى 25 سنة وذلك إثر سقوط سقف المنزل عليهم أثناء نومهم وخاصة أن المنزلين مبنيان بالطوب اللبن والجريد ,
> ومن جانب أخر وجه محافظ أسوان بدعم الأسرتين بالمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية من خلال التنسيق بين التضامن الإجتماعى و جمعيتى الخير والاورمان لتخفيف الظروف المعيشية الصعبة التى تواجهها الأسرتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية