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رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة يفتتحان جراج التحرير غدًا

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رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة يفتتحان جراج التحرير غدًا رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة يفتتحان جراج التحرير غدًا

 

المهندس إبراهيم محلب

يفتتح المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة غداً ( السبت ) جراج التحرير متعدد الطوابق بحضور عدد من السادة الوزراء .

يقع الجراج  في أهم منطقة وسط المدينة وميدان التحرير بالكامل وتقيمه المحافظة على مساحة 20 الف متر مربع ويضم أربعة طوابق أسفل الأرض ويسع لـعدد 1700 سيارة بالاضافة الى جراج خاص يسع 24 اتوبيس سياحي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 675 مليون جنيه ، و يساهم بصورة فعالة في تحسين منظومة المرور بميدان التحرير والمنطقة المحيطة وإعادة المظهر الحضارى لوسط المدينة من خلال توفير أماكن بديلة لأكبر عدد ممكن لانتظار السيارات.

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