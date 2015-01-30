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الأهلي يتعاقد مع هنيدرك البرازيلي لمدة ثلاث مواسم ونصف

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الأهلي يتعاقد مع هنيدرك البرازيلي لمدة ثلاث مواسم ونصف الأهلي يتعاقد مع هنيدرك البرازيلي لمدة ثلاث مواسم ونصف

أعلن الكابتن علاء عبد الصادق مدير قطاع كرة القدم عن تعاقد النادي مع اللاعب هنيدرك البرازيلي لمدة ثلاث مواسم ونصف تبدأ من أول فبراير القادم . وقال عبد الصادق أن اللاعب إنضم للأهلي في صفقة إنتقال حر وكان يلعب لأحد أندية فنلندا وهو لاعب وسط مدافع ويبلغ من العمر 27 عاما يتمتع بمهارة عالية وإضافة قوية للفريق وأشار إلي أن هنيدرك خضع للكشف الطبي وتجاوزه بنجاح وكانت لدينا بعض الشكوك عن وجود غضروف في ركبته لذا قام النادي بعرض اللاعب البرازيلي علي الدكتور مجدي عبد العزير المستشار الطبي للأهلي والذي أكد علي سلامة ركبة هنيدرك وعدم تأثير الغضروف علي الناحية الفنية للاعب وأنه حال حاجة اللاعب إلي جراحة ستكون بالمنتظار وبسيطة جداً ولا تستغرق أكتر من 3أسابيع بعدها يعود بمنتهي القوة للملاعب

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