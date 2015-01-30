ضبط بندقيتين و20 كيلو بانجو بحوزة شقيقين بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا‎

تمكنت وحدة مباحث قفط بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، من ضبط بندقتين أليتين و20 كيلو بانجو وكمية من الأفيون والحشيش بحوزة شقيقبن بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بمركز قفط.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، إخطارا بضبط أسلحة و كمية من المواد المخدرة بمركز قفط.

كشفت التحريات قيام قوة أمنية من مباحث المركز مدعومة بقوات من الأمن المركزى بضبط كلا من” صلاح . ف . ح ” 51 سنة مسجل سقى خطر مخدرات و شقيقه “رشاد ” 54 سنة شقى سرقات عامة ومخدرات وبحوزتهم بندقتين أليتين و20 كيلو بانجو و380 طلقة ألية وكيلو ونصف أفيون ونصف كيلو حشيش و150 قرص مخدر بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.