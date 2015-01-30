ضبط 129 هارب من أحكام قضائية خلال 3 أيام بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية استمرت 3 أيام، من القبض على الهاربين من أحكام قضائية ومخالفات مرورية وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

تلقي اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية من ضبط 8 خارج عن القانون ومشتبه فيهم ، كما تم ضبط 25 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

كما ضبط 129 هارب من تنفيذ أحكام قضائية حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.