أحمد كريمة: من يقاتلون الجيش المصري خونة.. ومصر ستنتصر عليهم

حذر الشيخ أحمد كريمة، أحد علماء الأزهر وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، من غضب الشعب المصري ضد الخونة والإرهابيين الذين يستهدفون الجيش المصري ويقاتلونه ويستهدفون جنوده ويروعون الآمنين ، مؤكداً أن مصر ستنتصر على هذه الفئة الخسيسة الإرهابية.

وأضاف كريمة – خلال خطبة صلاة الجمعة بمسجد الشيخ زارع بمنطقة الحرافيين بالسويس – أن الله سيصب لعنه على تجار الدين وكل من يحرض على قتال خير أجناد الأرض ويشوه الدين ويستخدمه من أجل حفنة أموال ومناصب سياسية ودنياوية زائلة.

وفى نهاية الخطبة قام الشيخ كريمة بالدعاء للشعب المصري فى خشوع أبكي المصلين ، وعقب ذلك أدي صلاة الغائب على جميع شهداء الشرطة والجيش والمواطنين الذى استهدفهم الارهاب الغاشم.