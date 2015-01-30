النيابة تأمر بحبس خلية “إثارة الرأى العام” بالمنوفية 4 أيام

أمر المستشار أحمد عبد الجواد، المحامى العام لنيابات المنوفية، اليوم الجمعة ، حبس خلية إخوانية مكونة من 5 أشخاص لتمويل المظاهرات وإثارة الرأى العام ورصد تحركات ضباط الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن مخطط ضمن أحراز القضية لفاعليات شهرية ضد النظام وإثارة الرأى العام وتحديد أدوار افراد الخلية وتفعيل حركة ضنك التى أسستها جماعة الإخوان لتأجيج مشاعر المواطنين وحثهم على الثورة ضد النظام حصلنا على نسخة منه.

يذكرأن إدارة البحث الجنائى بالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام بمحافظة المنوفية تمكنوا من ضبط كل من عبد السلام م 65 سنة محام مقيم شبين الكوم ، وهشام س 41 سنة مقيم كفر المصيلحة أخصائى متابعة بالتربية والتعليم وزوج ابنة القيادى الإخوانى رجب ابو زيد عضو مجلس الشعب السابق و حسام الدين ا 38 سنة أخصائى مكتبات بجامعة المنوفية والسيد ف خ 38 سنة عامل مقيم منشأة عصام شبين الكوم وجلال ع ا 40 سنة مقيم ميت خاقان شبين الكوم موظف وذلك بعد رصد تحركاتهم وإجتماعاتهم الدورية بمقر جمعية “انا المصرى” التابعة لجماعة الإخوان .

وبالفحص تبين أنهم كونوا خلية “إرهابية” لتمويل المظاهرات المناهضة للدولة والمعادية لرجال الشرطة والقوات المسلحة وبالشماريخ والمنشورات واللافتات والمطبوعات وعقد لقاءات تنظيمية وتحديد أدوار لتنفيذ المظاهرات بالاضافة لرصد تحركات رجال الشرطة وشخصيات عامة لتخطيط لإغتيالها وتفعيل حركة ” ضنك ” لتأجيج مشاعر المواطنيين ضد النظام .