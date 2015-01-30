استنفار أمني بمطار القاهرة بسبب حُلم راكب بوجود متفجرات داخل حقيبته

أثار حُلم راكب ألماني الجنسية، استنفار أمني بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، أبلغ الراكب طاقم ضيافة الطائرة المتجهة إلي برج العرب بوجود متفجرات في حقائبه، وتم إبلاغ سلطات الأمن التي قامت بعزل ركاب الرحلة وتفتيش حقائبهم مرة ثانية وتبين أن النتيجة سلبية، واعترف الراكب لسلطات الأمن أنه كان يحلم أنه سوف يقتل نتيجة المتفجرات.

ذكرت، مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة المتجهة إلى برج العرب، وعقب صعودهم الطائرة والبالغ عددهم 11 راكبًا من بينهم راكب ألماني الجنسية يعمل مهندس في شركة أدوية، أبلغ طاقم الضيافة ان حقيبته تحتوي علي متفجرات وعلي سلطات الأمن ابطالها .

انتقل العميد أيمن عبد الفتاح مدير تامين الركاب الي موقع الطائرة وتم إنزال ركابها بصالة “f 32″ وتفتيشهم بمعرفة الرائدين محمد عبد الاول ومحمد حرحش ، وتبين ان النتيجة سلبية ولا توجد متفجرات ، اعترف الراكب امام اللواء محمد عبد العال مدير مبني الركاب رقم (3) ‘نه حلم ليلة أمس انه سوف يموت بمتفجرات علي الطائرة وخاف ان يكون احد زملائه بالعمل وضع له المتفجرات.

أمر اللواء علاء الدين علي -مدير امن المطار- باتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم إلغاء سفر راكبين بناء علي طلبهما بعد تاخر إقلاع الطائرة ساعتين.