رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والشباب يتقدمون جنازة شهداء سيناء

تقدم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الجنازة العسكرية التى أقيمت لشهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين لبوا نداء الواجب واستشهدوا خلال الهجوم الإرهابى الغادر على عدد من المقار والمنشآت العسكرية والأمنية بشمال سيناء.

وأدى الحضور صلاة الجنازة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وقدموا العزاء لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن وطنهم وأمنه واستقراره، مؤكدين أن القوات المسلحة والشرطة المدنية فداء لشعب مصر العظيم، وأن مصر ماضية بكل عزم على التصدى للإرهاب واقتلاع جذوره، وأن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تزيد رجالها إلا إصرارًا وقوة وإيمانًا بقدسية المهام المكلفين بها للدفاع عن تراب مصر. حضر مراسم الجنازة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وممثلون عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، وعدد من أسر الشهداء.