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«المفرقعات» تفكك عبوة ناسفة بجوار محول كهربائي بأسيوط

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«المفرقعات» تفكك عبوة ناسفة بجوار محول كهربائي بأسيوط «المفرقعات» تفكك عبوة ناسفة بجوار محول كهربائي بأسيوط

تمكن خبراء المفرقعات بأسيوط، منذ قليل، من تفكيك عبوة ناسفة وضعت بجوار محول كهربائي باحدي قري مركز أسيوط.  

تلقي اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغا من اهالي قرية ريفا بمركز اسيوط حول وجود جسم غريب بجوار احد محولات الكهرباء.

وعلي الفور، انتقل خبراء المفرقعات والاسعاف والمطافي إلى مكان الحادث، وتبين أن الجسم عبارة عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تم تفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات وعمل مسح كامل للمنطقة عن طريق تمشيطها باستخدام الأجهزة والكلاب البوليسية .

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