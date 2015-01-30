انهيار جزء من منزل في طهطا دون إصابات‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة طهطا بانهيار جزء من منزل بناحية شطوره.

بالانتقال والفحص تبين انهيار جزء من منزل ملك المدعو عبد العال أحمد عبد العال 63 سنة سائق ويقيم بذات الناحية وله إقامة أخري بمساكن حلوان “القاهرة” غير مأهول بالسكان، ومكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بجريد النخيل ولم ينتج عن ذلـك ثمة إصابات بأحد .

وبسؤال مالك المنزل، علل سبب الانهيار لوجود رشح للمياه أسفل حوائطه وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .