أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انهيار جزء من منزل في طهطا دون إصابات‎

Google+ Print
انهيار جزء من منزل في طهطا دون إصابات‎ انهيار جزء من منزل في طهطا دون إصابات‎

صورة أرشيفية

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة طهطا بانهيار جزء من منزل بناحية شطوره.

بالانتقال والفحص تبين انهيار جزء من منزل ملك المدعو عبد العال أحمد عبد العال 63 سنة سائق ويقيم بذات الناحية وله إقامة أخري بمساكن حلوان “القاهرة” غير مأهول بالسكان، ومكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بجريد النخيل ولم ينتج عن ذلـك ثمة إصابات بأحد .

وبسؤال مالك المنزل، علل سبب الانهيار لوجود رشح للمياه أسفل حوائطه وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا