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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بسوهاج

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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بسوهاج ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بسوهاج

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 4 أشخاص بحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة وبعضهم مطلوب على ذمة قضايا.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج قد تلقي اخطاراً بورود معلومات لضباط مركز المنشاة عن قيام بعض الأشخاص المطلوبين في عدد من القضايا بحيازة الأسلحة نارية عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات والتي أسفرت عن ضبط كلاً من : (هشام على حسن 35 سنة عامل وبحيازته بندقية خرطوش و 2 طلقة خرطوش ومطلوب في عدد 3 قضايا مقاومة سلطات ،و شعبان محمد سالم 19 سنة عامل ويقيم الخنانسة غرب وبحوزته بندقية خرطوش و 2 فرد محلي الصنع و 1 طبنجة 9 مم مطموسة الأرقام ،و أدهم جمال أبو المجد 30 سنة عامل ويقيم أولاد على وبحوزته بندقية آلية و طبنجة 9 مم قصير و 6 سلاح أبيض ،و حسين على محمد 53 سنة عامل ويقيم العيساوية وبحوزته فرد روسي) والجميع يقيمون دائرة مركز المنشاة.

تحرر عن ذلك المحضرالازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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