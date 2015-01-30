محمد بن راشد يستجيب لدعوة حضور زفاف موظفة

استجاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لدعوة وجهتها له إحدى الموظفات في الحكومة الاتحادية عبر البريد الإلكتروني لحضور حفل الرجال الخاص بزفافها وذلك ردا على رسالة سموه التي أرسلها قبل فترة لجميع موظفي الحكومة الاتحادية مع بداية العام الجديد تحفيزا لهم لمضاعفة جهودهم خلال العام الجديد.

وحضر سموه مساء اليوم حفل زفاف فيصل علي الظاهري المقام بقاعة أفراح الهيلي بالعين استجابة لدعوة الموظفة موزة سعيد الهناوي والتي تعمل بديوان وزارة الخارجية بأبوظبي والتي أرسلتها عبر البريد الإلكتروني لسموه ليكون ضمن المدعوين في حفل زفافها وأن يبارك زواجهما بحضوره الشخصي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم قد أرسل رسالة لجميع موظفي الحكومة الاتحادية مع بداية العام الجديد يحثهم فيها على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة الطاقات خلال عام 2015 لتحقيق الأفضل لشعب الإمارات من خلال تحسين الخدمات وتطوير المبادرات التي ترسخ مكانة الدولة وترفع مستوى رضا الجمهور وتدعم رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .

وتفاعل الآلاف من موظفي الحكومة مع رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التحفيزية المفاجئة مع بداية السنة الجديدة والتي وصلتهم بشكل شخصي عبر بريدهم الإلكتروني وعاهدوا سموه على الاستمرار في التطوير وبذل الجهود لخدمة الوطن وتحقيق رضا المواطنين .