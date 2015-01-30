ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وبعضهم مطلوب على ذمة قضايا.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً بورود معلومات لضباط مركز المنشاة عن قيام بعض الأشخاص المطلوبين في عدد من القضايا بحيازة الأسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بعدة مأموريات والتي أسفرت عن ضبط كلاً من هشام على حسن 35 سنة عامل وبحيازته بندقية خرطوش و 2 طلقة خرطوش ومطلوب في 3 قضايا مقاومة سلطات ،و شعبان محمد سالم 19 سنة عامل ويقيم الخنانسة غرب وبحوزته بندقية خرطوش و 2 فرد محلي الصنع و طبنجة 9 مم مطموسة الأرقام ،و أدهم جمال أبو المجد 30 سنة عامل ويقيم أولاد على وبحوزته بندقية آلية و طبنجة 9 مم قصير و 6 سلاح أبيض ،و حسين على محمد 53 سنة عامل ويقيم العيساوية وبحوزته فرد روسي، والجميع يقيمون دائرة مركز المنشاة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 616 إداري المركز، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .