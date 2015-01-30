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بلباو وإسبانيول يضربان موعدا في نصف نهائي كأس إسبانيا

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بلباو وإسبانيول يضربان موعدا في نصف نهائي كأس إسبانيا بلباو وإسبانيول يضربان موعدا في نصف نهائي كأس إسبانيا

(إفي): ضرب أثليتك بلباو وإسبانيول موعدا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تخطيهما مالاجا وسيفيليا على الترتيب.

وفاز أثليتك بلباو على ضيفه مالاجا في لقاء الإياب اليوم بهدف وحيد سجله ارتيز أدوريز زوبيلديا (ق48).

وكان بلباو قد تعادل سلبيا مع مالاجا في مباراة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي.

وتأهل إسبانيول إلى نفس الدور، رغم خسارته أمام سيفيليا اليوم إيابا بهدف نظيف سجله ديياجو فيجويراس (ق88).

وكان اسبانيول قد فاز ذهابا على سيفيليا بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وتجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين برشلونة، الذي أطاح بأتليتكو مدريد، وفياريال، الذي تغلب في وقت سابق على خيتافي بهدفين نظيفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي في 11 من فبراير المقبل، بينما يقام لقاء الإياب في الرابع من مارس المقبل.

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