' رونالدينيو لا يحب أن يركض '

(إفي): قال الأرجنتيني روبرتو باساجايستيجوي المعد البدني لفريق كيريتارو المكسيكي إن نجمه البرازيلي رونالدينيو يتدرب بجدية إلا أنه لا يحب الركض.

وأوضح المعد البدني مساء أمس لشبكة (إسبن) الرياضية أن صانع الألعاب البرازيلي المخضرم "يقوم معي خلال التدريب فقط بما يفعله في المعتاد وما يجعله يشعر بالسعادة، في إطار ما يروق له".

وتابع "لا أستطيع أن أجبره على الركض لأنه لا يحبه".

وأكد باساجايستيجوي أن النجم البرازيلي "يقوم برفع الأثقال وأعمال خاصة بالسرعة والقفز".

واعتبر المسئول الرياضي أن اللاعبين من أمثال رونالدينيو يجب أن يشعروا بالسعادة في أعمالهم.

لذلك يتم السماح له بممارسة أنشطة يفعلها بسعادة كالتي يقوم بها في المنزل، حيث يلعب في ملعب رملي ثلاث أو أربع ساعات يوميا.

وكان رونالدينيو قد انضم إلى النادي المكسيكي في سبتمبر عام 2013 وسط حملة دعائية كبيرة، وخلال تسع مباريات مع الفريق في مرحلة ذهاب الدوري المحلي الماضية (أبرتورا 2014) سجل ثلاثة أهداف فقط، رغم أنه أظهر في بعض الأحيان موهبته التي حملته ليكون يوما أفضل لاعبي العالم.