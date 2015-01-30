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بيكيه وشاكيرا يرزقان بمولودهما الثاني

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بيكيه وشاكيرا يرزقان بمولودهما الثاني بيكيه وشاكيرا يرزقان بمولودهما الثاني

(إفي): أنجبت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا طفلها الثاني من رفيقها العاطفي لاعب فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، وهو مولود ذكر.

وقالت مصادر مقربة من العائلة لـ(إفي) إن شاكيرا وضعت طفلها الليلة الماضية الساعة 22:00 ت م (21:00 ت ج) في مستشفى تكنون بمدينة برشلونة الإسبانية، وهي في حالة جيدة هي والطفل وتواصل الراحة بالمستشفى.

ونقلت شاكيرا إلى المستشفى مساء أمس وحاول الثنائي الشهير التهرب من عدسات كاميرات الصحفيين الذين احتشدوا أمام المستشفى.

وانتقل إلى المستشفى أيضا والدا شاكيرا وشقيقها تونينو وهو وكيل أعمالها أيضا.

يشار إلى أن هذا هو ثاني طفل تنجبه شاكيرا من بيكيه بعد ابنهما ميلان الذي ولد في يناير من عام 2013.

ومن المعروف أن شاكيرا (37 عاما) ترتبط بعلاقة عاطفية مع بيكيه (27 عاما) منذ انتهاء بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، والتي توجت بها إسبانيا للمرة الأولى في تاريخها.

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