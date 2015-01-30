ستوريدج: جيرارد سيدرب ليفربول يوما ما

أكد مهاجم ليفربول دانيل ستوريدج، أن زميله وقائد الفريق ستيفين جيرارد، والذي سيرحل مع نهاية الموسم الحالي، سيعود يوما ما ليقود الحمر من مقعد المدير الفني.

المهاجم الدولي عبر عن ثقته في عودة جيرارد لليفربول مستقبلا، إذ سيغادر الأخير إلى فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الصيف المقبل.

صرح صاحب الـ25 عاما لإذاعة (بي بي سي) قائلا: "الكلمات تعجز عن وصف ما قام به من أجل النادي والمنتخب".

وأضاف"لا يزال قدوة بالنسبة لي، تعلمت منه الكثير، وساعدني على تحسين أدائي، أنا منهار بسبب مغادرته، ومتأكد أنه سيقود الفريق يوما ما".

المهاجم العائد من الإصابة مؤخرا قد يشارك في مباراة ويست هام يونايتد غدا السبت، بعد غيابه عن المباريات منذ أغسطس الماضي.