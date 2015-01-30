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بيل: رونالدو رجل ريال مدريد الأول

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بيل: رونالدو رجل ريال مدريد الأول بيل: رونالدو رجل ريال مدريد الأول

أكد النجم الويلزي جاريث بيل أن زميله في ريال مدريد، وأفضل لاعب في العالم، كريستيانو رونالدو، هو اللاعب الأول في النادي الملكي.

بيل أثنى على عطاء زميله البرتغالي، وأكد أنه لا يوجد أي علاقة تنافسية بينهما في ريال مدريد.

صاحب الـ25 عاما تخطى رونالدو في سباق أغلى لاعبي العالم، بعدما انتقل من توتنام إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

تحدث بيل لصحيفة (سبورت ماجازين) قائلا:"لم أخض نقاشا من قبل مع رونالدو يتعلق بالتنافس بيني وبينه".

واستدرك"جئت إلى هنا وأنا أعلم أنه رجل ريال مدريد الأول".

وأضاف"رونالدو لاعب رائع، أحترمه جدا، والعلاقة بيننا جيدة سواء داخل أو خارج الملعب".

بيل ورنالدو سجلا حتى الآن 50 هدفا هذا الموسم من إجمالي 98 سجلها الفريق هذا الموسم، مع أفضلية للبرتغالي بتسجيله 36 منهم.

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