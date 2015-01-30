“أمن الإسكندرية” : إصابة مواطنيين إثر انفجار عبوة ناسفة بطريق إسكندرية – مطروح

قالت مديرية أمن الإسكندرية إن المتابعة للحالة الأمنية صباح اليوم رصدت سماع صوت عالى مصدره جزيرة المنتصف بطريق اسكندرية مطروح – دائرة قسم شرطة الدخيلة – أمام البوابة 8، وأنه على الفور أنتقلت القوات للفحص و الذى تبين من خلاله أن مصدر الصوت عبوة بدائية الصنع.

وأضافت المديرية – فى بيان لها – أنه نتج عن إنفجار العبوة بدائية الصنع إصابة مواطنيين أحدهما قائد سيارة رحلات و الأخر كان مترجلاً تصادف مرورها بالمكان بإصابات خفيفة و نتج عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارة الرحلات و ذلك اثناء مرور القول الأمنى المكلف بالمرور بدائرة القسم – تم نقل السائق للمستشفى لتلقى العلاج و إزالة أثار الحادث و تسييل الحركة المرورية و جارى المتابعة .