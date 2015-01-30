محافظ قنا ينعي شهداء سيناء : الشعب المصري يقف وراء جيشه فى محاربة الإرهاب

نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ببالغ الاسي والحزن شهداء الهجوم الإرهابي الذى وقع بشمال سيناء واستهدف عددًا من المقرات الأمنية مما أدي إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين .

وأكد الهجان، أن هذه الاعمال الارهابية لن تنال من عزيمة القوات المسلحة والشرطة المصرية مؤكدا على ان رسالة الجيش هى الدفاع عن مصر وارضها وشعبها.

وطالب الجيش والشرطة بملاحقة الارهابيين وتصفية اوكارهم موكدا ان دماء ابنائنا الشهداء لن تذهب هباءا وان الشعب المصري بكافة طوائفه تقف وراء جيشها العظيم فى محاربة الارهاب.

وتقدم بأحر التعازي لاهالى الشهداء داعيا الله أن يتغمدهم بعظيم رحمته وأن يمنح أهلهم الصبر والسلوان ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحي .