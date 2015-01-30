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الحزن يسيطر على قرية الخطارة بقنا عقب استشهاد أحد أبنائها فى تفجيرات سيناء

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المجند خالد محمد عبدالعاطى

 

 

سادت حالة من الحزن، على أهالى قرية الخطارة بمركز نقاده، عقب سماعهم نبأ إستشهاد أبن قريتهم المجند “خالد محمد عبدالعاطى” 21 سنة بالقوات المسلحة والذى أستشهد خلال الهجمات الأرهابية على كتيبة عسكرية تابعة للقوات المسلحة بسيناء مساء أمس الخميس. 

وبدأ المئات من أقارب وجيران الشهيد فى التوافد لمنزل الشهيد انتظاراً لوصول الجثمان ، فيما عم الصراخ والعويل داخل منزل الشهيد الذى يحظى بمحبة وسمعه طيبة بين أهالى القرية جميعاً ، كما توافدت السيدات لمنزل الشهيد لمواساه والدته.

يشار إلى أن الشهيد أن الشهيد لديه شقيقتين أكبر منه سنا وهما شهد وخلود وأخ أصغر منه ويعمل والده بدولة الكويت وكان سيقوم بإنهاء خدمته العسكرية بعد شهرين كما قام بكتابة عبارة ” ستبقى شامخة ولن تركع ” على صفحتة الشخصية بالتواصل الاجتماعى الفيس بوك.

ومن ناحية أخرى، نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الشهيد، موضحا أنه مثل هذه الأعمال الأرهابية لن تنال من عزيمة الجيش والشرطة، مشيرا أن الشرطة والجيش تسعى بكل قوتها القضاء على الأرهاب مطالبهم بمواصلة جهودهم لملاحقة الأرهابين والقضاء عليهم.

 

 

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