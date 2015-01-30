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«المؤتمر»: نقل قناة الجزيرة لحادث العريش يؤكد أنه تم بتخطيط وتمويل خارجي

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«المؤتمر»: نقل قناة الجزيرة لحادث العريش يؤكد أنه تم بتخطيط وتمويل خارجي «المؤتمر»: نقل قناة الجزيرة لحادث العريش يؤكد أنه تم بتخطيط وتمويل خارجي

حزب المؤتمر

أكد المهندس أحمد سمير، القيادي بحزب «المؤتمر»، أن بث قناة الجزيرة القطرية لحادث العريش “مباشر” يؤكد أن الحادث له أبعاد أكبر مما نرى وهناك أيادي خارجية هى التى تحرك الإرهاب فى سيناء وتمول من أجل مصالحها الخاصة ، وتستخدم جماعة الإخوان لتنفيذ ذلك المخطط .

وطالب القيادي بالمؤتمر – فى تصريحات صحفية اليوم – الجهات الأمنية بالتحقيق فى الحادث وأن تضع فى اعتبارها المستجدات والتطورات الجديدة ،وكيفية نقل قناة الجزيرة للعملية الإرهابية بشكل مباشر مما يؤكد أن هناك شبه تواطأ خارجية على أمن واستقرار البلاد .

وأضاف القيادي بالمؤتمر، أن الحادث يؤكد أن هناك تخطيط دولي وتم تمويله ماديا وإعلاميا ، لبث الخوف وعدم الثقة فى نفوس الشعب ، وضرب الاستثمارات وبخاصة قبل المؤتمر الإقتصادى فى مارس المقبل.

 

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