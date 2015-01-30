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صحيفة أمريكية: زيارة «الإخوان» مقر «الخارجية» هدفها حشد الدعم..و«تراجر»: أحرجت الوزارة

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قالت صحيفة «واشنطن فرى بيكون» الأمريكية، إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى من خلال زيارة بعض أعضاءها واشنطن، الأسبوع الماضي، لحشد الدعم لمعارضتهم لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الوفد الذي التقى عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ضم المستشار وليد شرابى، المتحدث السابق باسم «قضاة من أجل »، وجمال حشمت، القيادى الإخوانى، وعبدالموجود الدرديرى، عضو البرلمان السابق من الجماعة، وآخرين.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، هذا الأسبوع، عن الزميل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إريك تراجر، قوله إن «وزارة الخارجية مهتمة بالحفاظ على الحوار مع الإخوان، وذلك في إطار دورها المستمر في المشهد السياسى المصرى، فهى تواصل الحديث مع أعضاء الجماعة على افتراض أن السياسة المصرية لا يمكن التنبؤ بها، وأن الجماعة لاتزال لديها بعض الدعم في البلاد».

وأضاف «تراجر»: «ولكن رفع بعض أعضاء الوفد الإخوانى (شعار رابعة) في بعض الصور (على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك)، ومن خلفهم شعار وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا يسبب إحراجاً للوزارة».

كما نقلت الصحيفة عن باتريك بول، خبير أمريكى في الإرهاب، قوله إن «لقاء أعضاء وزارة الخارجية مع الإخوان علامة على أن إدارة الرئيس باراك أوباما مازالت تعتبر الجماعة موجودة سياسيا في مصر، وذلك على الرغم من الإطاحة بها من السلطة».

وتابع: «هذه إهانة مباشرة لحلفائنا في مصر، الذين هم في صراع وجودى ضد الإخوان، حيث تسعى الإدارة لتحقيق أسطورة الإسلاميين المعتدلين، الذين لايزال يعتقد بعض النخبة في السياسة الخارجية الأمريكية أنهم يمكنهم إحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط».

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