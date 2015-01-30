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علاج أول حالة تصل لمستشفى جامعة قناة السويس إثر «تفجيرات العريش»

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علاج أول حالة تصل لمستشفى جامعة قناة السويس إثر «تفجيرات العريش» علاج أول حالة تصل لمستشفى جامعة قناة السويس إثر «تفجيرات العريش»

أرشيفية

وصلت، اليوم الجمعة، لمستشفى جامعة قناة السويس، الحالة الأولى لمصاب بشظايا بالعين لمواطن يدعى عبد الله عبد المجيد السيد 28 سنة قاطن بجوار الكتيبة العسكرية 101 والتى استهدفها الإرهابيون، امس الخميس، والمواطن مدنى من مدينة الزقازيق وتم فحصه وعلاجه فور وصوله.

وقال الدكتور محمد صالح، مدير المستشفى الجامعي إن المستشفى مستعد ﻻستقبال أى حاﻻت تصل لنا مباشرة من العريش وقد تم تجهيز غرف العمليات إضافة إلى توفير عدد كبير من الأسرة.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، قد أصدر تعليماته للمستشفيات الجامعية برفع حالة الطوارئ القصوى فور حدوث العمل الإرهابى أمس على مدينة العريش وألغى الراحات للأطباء والتمريض مع تواجدهم طوال الوقت وتوفير العلاج ﻻستقبال أى حالة تصل إلى المستشفى الجامعى واﻻبقاء على رفع حالة الطوارئ هذه الفترة .

 

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