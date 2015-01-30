أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اتحاد شباب مصر يطالب السيسي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

Google+ Print
اتحاد شباب مصر يطالب السيسي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر اتحاد شباب مصر يطالب السيسي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

طالب اتحاد شباب الرئيس عبدالفتاح بقطع العلاقات فورا مع النظام الحاكم في قطر ردا علي دعمه للجماعات والتنظيمات الارهابية التي تستهدف الداخل المصري والتي كانت آخرها العمليات التي شهدتها سيناء وبعض المحافظات المصرية أمس.
> وقال عبدالجواد أبوكب رئيس اتحاد شباب مصر أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أصبح فريضة واجبة بعدما ساهمت الدوحة بدعمها المباشر وغير المباشر والمادي واللوجيستي لجماعات الارهاب في تفاقم الأوضاع وتنامي العمليات الارهابية التي استهدفت رجال الأمن والمواطنين علي حد سواء.
> وأشار رئيس اتحاد شباب مصر إلي أن الممارسات الإعلامية لأبواق النظام القطرى والجماعات الارهابية لعبت دورا كبيرا في التحريض علي رجال الجيش المصري والشرطة وكانت وراء تسهيل عملية استهداف بعضهم ، اضافة الي تحريضها على ارتكاب أعمال عنف وإشاعة الفوضى فى مصر والاستمرار في بث كل ما يقوض الاستقرار في الشارع المصري .
> وأكد عبدالجواد أبوكب أن ما يحدث من تكثيف للعمليات الارهابية حاليا يهدف لاضعاف صورة الجيش المصري والترويج لعدم مقدرة الأمن المصري علي السيطرة والوصول لهدف اكبر يتمثل في الغاء المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس المقبل بسيناء وأيضا تأجيل الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن قطر كشفت عن وجهها تماما بعد رحيل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتراجعت عن تعهداتها لقادة دول مجلس التعاون الخليجى بالتوقف عن معاداة مصر واستفزاز الشعب المصرى، ومن هنا فإن الرد المصري يجب أن يكون حاسما وقويا ومن الداخل ردا علي استمرار دعم الدوحة للارهاب، وأيضا كخطوة كبيرة نحو تجفيف منابع تمويله والتي تلعب فيها قطر دورا محوريا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية