اتحاد شباب مصر يطالب السيسي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

طالب اتحاد شباب مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطع العلاقات فورا مع النظام الحاكم في قطر ردا علي دعمه للجماعات والتنظيمات الارهابية التي تستهدف الداخل المصري والتي كانت آخرها العمليات التي شهدتها سيناء وبعض المحافظات المصرية أمس.

> وقال عبدالجواد أبوكب رئيس اتحاد شباب مصر أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أصبح فريضة واجبة بعدما ساهمت الدوحة بدعمها المباشر وغير المباشر والمادي واللوجيستي لجماعات الارهاب في تفاقم الأوضاع وتنامي العمليات الارهابية التي استهدفت رجال الأمن والمواطنين علي حد سواء.

> وأشار رئيس اتحاد شباب مصر إلي أن الممارسات الإعلامية لأبواق النظام القطرى والجماعات الارهابية لعبت دورا كبيرا في التحريض علي رجال الجيش المصري والشرطة وكانت وراء تسهيل عملية استهداف بعضهم ، اضافة الي تحريضها على ارتكاب أعمال عنف وإشاعة الفوضى فى مصر والاستمرار في بث كل ما يقوض الاستقرار في الشارع المصري .

> وأكد عبدالجواد أبوكب أن ما يحدث من تكثيف للعمليات الارهابية حاليا يهدف لاضعاف صورة الجيش المصري والترويج لعدم مقدرة الأمن المصري علي السيطرة والوصول لهدف اكبر يتمثل في الغاء المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس المقبل بسيناء وأيضا تأجيل الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن قطر كشفت عن وجهها تماما بعد رحيل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتراجعت عن تعهداتها لقادة دول مجلس التعاون الخليجى بالتوقف عن معاداة مصر واستفزاز الشعب المصرى، ومن هنا فإن الرد المصري يجب أن يكون حاسما وقويا ومن الداخل ردا علي استمرار دعم الدوحة للارهاب، وأيضا كخطوة كبيرة نحو تجفيف منابع تمويله والتي تلعب فيها قطر دورا محوريا .