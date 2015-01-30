«المؤتمر» : قرار الرئيس بقطع القمة الأثيوبية يؤكد وطنيته وحرصة على الوقوف بجانب شعبه

أكد المهندس جمال حنفى، أمين حزب «المؤتمر» بالقاهرة تعليقا على قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الحالية إلى أديس أبابا عقب حضور الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القمة الرابعة والعشرون للاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة والعودة للقاهرة للوقوف على تطورات الحادث الإرهابي الذي استهدف عدداً من الجنود والمدنيين بسيناء ، قائلاً: إن هذا يؤكد مدى حرص الرئيس على الوقوف بجانب شعبة وحرصه على أبنائه.

وأضاف أمين المؤتمر بالقاهرة – فى تصريحات صحفية اليوم ، أن الرئيس يهتم بأبنائه وبدمائهم أكثر من اهتمامه بأي مكاسب آخرى سياسية ، وهذا يؤكد وطنيته برغم أهمية الزيارة لتوثيق العلاقات بين البلدين .

وأكد أمين المؤتمر بالقاهرة ، أنه يجب تصفية الإرهاب والقضاء نهائيا علية فى سيناء ونحن مستعدين للقتال وفداء الوطن بأرواحنا ، مؤكدا أننا فى حالة حرب من الداخل والخارج مع الإرهاب الذى يروى أرض الوطن كل يوم بدماء الشهداء.