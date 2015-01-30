الحكاية وراء الأسماء العالمية في ناشئين الأهلي.. من جيجز وتريزيجيه حتى نيدفيد

محمود حسن تريزيجيه بلا شك يعد واحدا من أفضل المواهب التي أنتجها قطاع الناشئين بالأهلي حتى أصبح من الركائز الأساسية في الفريق الأول حاليا.

نجم الأهلي ليس الوحيد من ناشئي القلعة الحمراء الذين يحملون إسم لاعب عالمي.. فهناك أيضا لاعبو فريق الشباب كريم نيدفيد وكريم أيالا وأحمد رمضان بيكام وغيرهم.

فما الحكاية وراء تسمية ناشئين الأهلي بأسماء النجوم العالمية.. FilGoal.com تحدث لمدرب الناشئين صاحب تلك الفكرة والتي طبقها منذ وقت طويل في القطاع.

المدرب هو بدر رجب أحد لاعبي الأهلي في الثمانينات والتسعينات والذي وجد فرصته مع كتيبة الناشئين التي شاركت في نهائي الكأس الشهير 1985 أمام الزمالك بعد أزمة الإدارة مع اللاعبين الكبار.

وقال بدر رجب لـFilGoal.com "كنت صاحب فكرة تسمية اللاعبين الصغار في السن بأسماء اللاعبين العالميين من أجل تحفيزهم على أن يصبحوا مثلهم في المستقبل".

وأضاف "كان عندي إحساسا شخصيا بأن هؤلاء اللاعبين سيصبحون أوروبيين في المستوى، كما أن بعضهم كانوا يشبهونهم في الشكل".

بدر رجب بحكم تدريبه لمدرسة الكرة سابقا كان له الفضل في اكتشاف الكثير من نجوم شباب الأهلي وأبرزهم تريزيجيه ورمضان صبحي ومن قبلهم مؤمن زكريا وغيرهم من اللاعبين.

وأكد بدر رجب أن تريزيجيه ونيدفيد وأيالا وبيكام ليسوا فقط من تم تسميتهم بأسماء نجوم عالمية بل هناك أخرين أيضا لكنهم لم يعرفوا بتلك الأسماء فيما بعد.

وقال "أبرز هؤلاء اللاعبين أحمد شكري "راؤول" ومصطفى عفروتو "جيجز" وهشام محمد "شابي هيرنانديز".