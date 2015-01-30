ضبط مواد لتصنيع القنابل والمتفجرات داخل منزل إخوانى بشبرا الخيمة

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية على مخزن بداخله طلقات نارية وكميات من المواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات والقنابل البدائية الصنع داخل شقة أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بشبرا الخيمة.

كانت المعلومات السرية وردت للواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية عن نشاط طارق محمود محمد “49 سنة – محاسب” بسوق العبور والذى يتخذ من منزله بعزبة القطاوى دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وكرًا لتخزين وتصنيع القنابل البدائية الصنع واستخدامها فى المسيرات والتظاهرات التى تنظمها الجماعة بالمدينة، كما تبين أن المتهم له نشاط ملحوظ فى جماعة الإخوان الإرهابية وشارك فى تظاهراتهم المختلفة خلال الفترة الماضية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قامت قوة مكبرة من رجال المباحث، شارك فيها إدارة الأمن الوطنى بالقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزى بمداهمة منزله، وحال وصول القوات فر المتهم هاربًا وألقى قنبلة على القوات نتج عن ذلك إصابة أحد الضباط بشظايا بالجسد، ما دعا القوات إلى مبادلته إطلاق النيران فأصيب نجله أحمد طارق بطلق نارى فى القدم اليسرى.

وبتفتيش المنزل، عثر على مخزن وتم ضبط خزينة بندقية آلية و36 طلقة من ذات العيار وعدد من فوارغ الطلقات وكمية من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع المتفجرات والقنابل المحلية عبارة عن (25 برطمان برمنجانات البوتاسيوم و5 أكياس تنر و5 زجاجات فارولين و6 كاسات زجاجية للتحاليل و24 كرتونة أمبول تحاليل وكمية من البارود)، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.