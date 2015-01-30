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«الشعب الجمهوري» يدين العملية الإرهابية بسيناء

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«الشعب الجمهوري» يدين العملية الإرهابية بسيناء «الشعب الجمهوري» يدين العملية الإرهابية بسيناء

حزب «الشعب الجمهوري»

ندد المهندس حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، بالهجوم الإرهابي والعملية الدنيئة التى قامت بها الجماعات الإرهابية بمدينة العريش بسيناء ،وأوقع العمل الخسيس عدد كبيرا من الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة والمدنيين الأبرياء ، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية تستهدف بث الفزع قلوب المواطنين الأمنيين ونشر الفوضى فى البلاد وضرب المؤسسات الدولة .
> ونعى رئيس حزب الشعب الجمهوري شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة ، وطالب الجهات الأمنية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمات عسكرية عاجلة، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

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