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استنفار أمني بالمجري الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي

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استنفار أمني بالمجري الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي استنفار أمني بالمجري الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي

صورة أرشيفية

شهدت محافظة السويس، صباح اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار بالمجري الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي.

وشهدت جميع الميادين تواجد أمني ومروري مكثف، بينها ميدان الخضر وإشارة شركة النصر للبترول وكمين شركة بتروجيت وعدد من احياء المحافظة، ضمن خطة مديرية الأمن لتأمين الميادين بالمحافظة من أى تجمعات مخالفة للقانون.

وقال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، فى تصريحات خاصة، أن الأوضاع بجميع أحياء المحافظة مستقرة، موضحًا أن الدوريات الأمنية منتظمة ومستقرة فى جميع الطرق الصحراوية من أى اعمال خارجة عن القانون.

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