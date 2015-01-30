أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو ..”التحدي الأكبر” أول فيلم سينمائي يجسد قناة السويس الجديدة

Google+ Print
بالفيديو ..”التحدي الأكبر” أول فيلم سينمائي يجسد قناة السويس الجديدة بالفيديو ..”التحدي الأكبر” أول فيلم سينمائي يجسد قناة السويس الجديدة

مشروع حفر قناة السويس الجديدة

 

أعلن المنتج السينمائى هاني عبد القادر، عن إنتاج أضخم وأول عمل سينمائي، يحمل أسم “التحدى الكبير”، يجسد مشروع قناة السويس الجديدة ودور القوات المسلحة فى تنفيذ المشروع.

وأكد عبد القادر، انه قام بزيارة إلى موقع قناة السويس وعقد لقاء مع اللواء كامل الوزير للترتيب لمشاهد التصوير بالقناة الجديدة بعد الحصول على الموافقات الخاصة من القوات المسلحة.

وقال هانى، أن فكرة الفيلم للصحفى هانى عبد الرحمن والذى تم تكريمه رسميا من الدولة لتغطيته فعاليات أول يوم وليلة حفر بالقناة وكل الفعاليات التى تمت بالمشروع والتى تم عرضها فى مظاهرات دعم الرئيس خلال خطابه فى الامم المتحدة وأسس مجموعة قنوات السويس الجديدة باللغتين العربية والانجليزية على الانترنت والتى تعد التوثيق الوحيد للمشروع.

ولفت إلى ان السيناريست أحمد موسى بدأ فعليا فى كتابة السيناريو الخاص بالفيلم وجارى تحديد أبطاله وعلى رأسهم الممثليين الذين سيجسدون أدوار السيسي والوزير ومهاب مميش.

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"