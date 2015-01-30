بالفيديو ..”التحدي الأكبر” أول فيلم سينمائي يجسد قناة السويس الجديدة

أعلن المنتج السينمائى هاني عبد القادر، عن إنتاج أضخم وأول عمل سينمائي، يحمل أسم “التحدى الكبير”، يجسد مشروع قناة السويس الجديدة ودور القوات المسلحة فى تنفيذ المشروع.

وأكد عبد القادر، انه قام بزيارة إلى موقع قناة السويس وعقد لقاء مع اللواء كامل الوزير للترتيب لمشاهد التصوير بالقناة الجديدة بعد الحصول على الموافقات الخاصة من القوات المسلحة.

وقال هانى، أن فكرة الفيلم للصحفى هانى عبد الرحمن والذى تم تكريمه رسميا من الدولة لتغطيته فعاليات أول يوم وليلة حفر بالقناة وكل الفعاليات التى تمت بالمشروع والتى تم عرضها فى مظاهرات دعم الرئيس السيسي خلال خطابه فى الامم المتحدة وأسس مجموعة قنوات السويس الجديدة باللغتين العربية والانجليزية على الانترنت والتى تعد التوثيق الوحيد للمشروع.

ولفت إلى ان السيناريست أحمد موسى بدأ فعليا فى كتابة السيناريو الخاص بالفيلم وجارى تحديد أبطاله وعلى رأسهم الممثليين الذين سيجسدون أدوار السيسي والوزير ومهاب مميش.

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