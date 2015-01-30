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«الوفد» ينعى شهداء سيناء .. ويؤكد: «دماؤهم ستزيدنا إصراراً على مواجهة الإرهاب»

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«الوفد» ينعى شهداء سيناء .. ويؤكد: «دماؤهم ستزيدنا إصراراً على مواجهة الإرهاب» «الوفد» ينعى شهداء سيناء .. ويؤكد: «دماؤهم ستزيدنا إصراراً على مواجهة الإرهاب»

حزب الوفد

نعى حزب الوفد بمزيد من الأسى والحزن شهداءنا الأبرار الذين سقطوا ضحية إرهاب دموي غادر لا دين له ولا قلب ولا ضمير.

وأكد «الوفد» أن دماء جنودنا الذكية التي عطرت أرض سيناء ستزيدنا عزما وقوة وتماسكا وإصرارا على مواجهة الإرهاب وهزيمته والمضي قدما في طريقنا وبناء الكبري التي سقط دفاعا عنها شهداؤنا الأبرار .. رحم الله شهداءنا وعزاؤنا أنهم في جنات نعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وأضاف الحزب، “ونتقدم لأهالي الشهداء وذويهم بخالص العزاء سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وخالص دعائنا للمصابين بالشفاء العاجل بإذن الله وعاشت مصر قوية أبية عصية على كل من يحاول النيل منها من أعداء الداخل والخارج”.

 

 

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