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محافظ الأقصر يحيل 59 طبيب وموظف إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

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محافظ الأقصر يحيل 59 طبيب وموظف إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل محافظ الأقصر يحيل 59 طبيب وموظف إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر

عاقب اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر 59 من الاطباء والممرضين والفنيين والعمال والموظفين بعدد من الوحدات الصحية ومديرية القوي العاملة ومستشفي الأقصر العام بإحالتهم الي التحقيق ومجازاتهم مع التشديد لمخالفتهم للوائح وتغيبهم عن العمل وعدم التوقيع في الدفاتر.

وقال حجازي النحاس مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والاداري انه بناءا علي التقرير المقدم للمحافظ من الادارة والخاص بمتابعة انتظام سير العمل بالمؤسسات الصحية وعدد من المديريات تم اكتشاف عدة مخالفات بمستشفي الاقصر العام وعدد من الوحدات الصحية ومديرية القوي العاملة وعلي اثرها تم احالة 18 من العمال والاطباء الي التحقيق منهم رئيس قسم الكلي الصناعي ومدير ادارة المستشفيات لتعطل 3 اجهزة غسيل كلوي و4اطباء لتغيب اثنين منهم عن العمل وعدم التزام اثنان اخرين بالزي الرسمي وغياب 4 من طاقم التمريض و5 موظفين بمستشفي الاقصر العام.

وتم إحالة 10 من العاملين بالوحدة الصحية بالقباحي الشرقي الي التحقيق و 8 من عمال وحدة طب الاسرة بمدينة طيبة الجديدة.

وأشار إلي احالة 23 موظف بمديرية القوي العاملة الي التحقيق لارتكابهم مخالفات ترك عمل وغياب بدون سند قانوني وعدم التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف

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