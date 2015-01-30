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وصول 78 ألف طن بضائع وحاويات لموانئ السويس

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وصول 78 ألف طن بضائع وحاويات لموانئ السويس وصول 78 ألف طن بضائع وحاويات لموانئ السويس

موانئ السويس

استقبلت موانئ السويس، صباح اليوم الجمعة، 78 الف طن بضائع بمختلف الجالات بالإضافة إلى استقبال ميناء السخنة سفينة حاويات قادمة من شرق أسيا.

وقال عبد الرحيم مصطفي، المتحدث باسم الهيئة، فى بيان إعلامي، إن ميناء الأدبية استقبل السفينة فلاور اوف سى وعلى متنها 4999 طن كبريت حبيبى صب قادمة من ينبع و السفينة بورسعيد و على متنها 1139 بالته ألواح جبسية بوزن 2469 طن و السفينة برثورين و على متنها 5772 طن كيماويات قادمة من رابيج .

كما تغادر الميناء السفينة شمس وعلى متنها 2000 طن بضائع عامة والسفينة نور وعلى متنها 2000 طن بضائع عامة متجهين إلى العقبة.

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