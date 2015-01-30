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جنازة عسكرية وشعبية للضابط شهيد تفجير مبنى إدارة تأمين الطرق بالسويس

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جنازة عسكرية وشعبية للضابط شهيد تفجير مبنى إدارة تأمين الطرق بالسويس جنازة عسكرية وشعبية للضابط شهيد تفجير مبنى إدارة تأمين الطرق بالسويس

أرشيفية

أعلنت مديرية أمن السويس عن إقامة جنازة عسكرية وشعبية على الملازم أول جمال حامد الذى استشهد أمس إثر انفجار عبوة ناسفة به زرعها إرهابيون بمحيط إدارة تأمين الطرق.

وقالت المديرية إن الجنازة العسكرية ستقام عقب صلاة الجمعة بمسجد الشبان المسلمين أمام السويس الرياضي.

فيما أصدرت مديرية الأوقاف بالسويس بيانا، صباح اليوم الجمعة، تدين من خلاله حادث استهداف مبنى إدارة تأمين الطرق والذى أدى إلى استشهاد ضابط شرطة مساء أمس.

وتابع البيان “تلقينا بمزيد من الأسى والحزن نبأ استشهاد الضابط جمال حامد محمد بقنابل الغدر والخيانة والخسة والندالة. حيث انفجرت به عبوة ناسفة بمنطقة المستقبل بالسويس وذلك أثناء مروره اشتبه فى العبوة فخشى أن تصيب أحد المواطنين من المارة بالمنطقة فاقترب منها فانفجرت على الفور وأصابته فلقى ربه شهيداً من أجل حماية المواطنين والوطن”.

وأضاف البيان “نحن نعيش الأحزان فى السويس يسقط العشرات من أبناء الأبرار حماة الوطن ما بين جريحٍ وشهيد على أرض سيناء الحبيبة ويتسأل العقل لصالح من؟ يقتل أبناؤنا من حماة الوطن بيد الغدر والخيانة”.

واختتم البيان “فلنقف جميعا ضد هؤلاء العملاء والخونة الذين لا دين لهم ولا خلاق حتى نقضى نهائيا على الإرهاب”.

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