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باسكل مشعلاني تعود بألبوم جديد يحمل اسمها بعد غياب سنوات

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باسكل مشعلاني تعود بألبوم جديد يحمل اسمها بعد غياب سنوات باسكل مشعلاني تعود بألبوم جديد يحمل اسمها بعد غياب سنوات

الجمعة 30-01-2015 03:02

وتعود الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بألبوم جديد "باسكال 2015"، وبلوك جديد، بعد غياب استمر لسنوات عن الساحة الفنية، إذ لم تطرح خلالها سوى أغنية "للو" التي غنتها بعد إنجاب ابنها ايلي.

ويتألف ألبوم "باسكال 2015" من 9 أغاني، وإنتاج شركة "روتانا"، واختارت لنفسها "لوك" جديد، كما تظهر صورتها على غلاف الألبوم، كما حرصت على تجديد أغنيتين معروفتين من الفلكور السعودي والأردني كلاماً ولحناً، لكي تضمن لنفسها عودة ناجحة ومثيرة للجدل تعوّض من خلالها عن غياب طال سنوات عدة.

أما أغنيات الألبوم الثمانية فهي: "يا مدقدق"، و"شايف نفسه"، و "يا الحنون"، "أحبك وانت رايق"، "مره ومره ( مره أقول )"، "يا الخيزرانة"، "ما انت هين".

 

 

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