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بدء الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية بمشاركة الرئيس السيسي

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بدء الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية بمشاركة الرئيس السيسي بدء الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية بمشاركة الرئيس السيسي

 

افتتح، رئيس المفوضية الإفريقية، الجلسة الفتتاحية للدورة 24 للقمة الإفريقية،  بمشاركة الرئيس عبد الفتاح ،   

ويتناول القادة والزعماء الأفارقة عددا من المحاور الهامة وأولها محور السلم والأمن بالقارة الأفريقية وعلى رأسها قضية جنوب السودان وقضية ليبيا ومالى وإفريقيا الوسطى والكونجو ، وهى جميعًا قضايا هامة للأمن القومى المصرى.

وتشهد القمة الإفريقية انتقال رئاسة اللجنة الإفريقية المعنية بتغير المناخ من رئيس تنزانيا الى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقود بذلك الموقف الأفريقي فيما يتعلق بقضية تغير المناخ التى أصبحت تحتل أولوية هامة على الأجندة الدولية .

وتستمر أعمال القمة لمدة يومين بمشاركة اكثر من أربعين رئيس دولة وحكومة ، بالاضافة للعديد من الشخصيات الدولية ومن بينهم ملك اسبانيا ضيف شرف القمة ، ورئيس وزراء السويد ، والرئيس الفلسطيني ، والممثلة العليا للسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي.

وبدأت أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بجلسة تشاورية مغلقة حول مشروع جدول الأعمال وبرنامج العمل وتشكيل هيئة المكتب ، وذلك قبل التقاط صورة جماعية للقادة الافارقة.

 

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