الرئيس السيسي يصل مقر الاتحاد الأفريقي للمشاركة في القمة الرابعة والعشرين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر الاتحاد الافريقى بأديس أبابا للمشاركة بالقمة الإفريقية، كما من المقرر أيضا أن يجتمع الزعماء المشاركون بالقمة أمام قاعة نيسلون مانديلا لالتقاط الصور التذكارية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الرابعة والعشرين للاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الجمعة، تحت شعار “2015 عام تمكين المرأة والتنمية نحو أجندة 2063 لأفريقيا”.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى مع الرئيس السودانى عمر حسن البشير، حيث بحث الجانبان سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس البشير للقاهرة فى شهر أكتوبر الماضى من ضرورة دفع العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.

وقد شهد مقر الاتحاد الإفريقي ، زحاما شديدا منذ الصباح الباكر، من قبل الوفود الإفريقية استعدادا للقمة الإفريقية الرابعة والعشرين، والتي تبدأ أعمالها اليوم.

وقام الاتحاد الإفريقي بتكثيف الإجراءات الأمنية، وفتح مدخل أخر للسيدات، بهدف تخفيف الزحام، ولتأكيد شعار القمة أن “عام 2015.. عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو أجندة 2063″.