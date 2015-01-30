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حكاية مدرب الزمالك المحتمل .. عندما قال مورينيو ' الحمار لن يصبح حصانا '

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حكاية مدرب الزمالك المحتمل .. عندما قال مورينيو ' الحمار لن يصبح حصانا ' حكاية مدرب الزمالك المحتمل .. عندما قال مورينيو ' الحمار لن يصبح حصانا '

كان جوسفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي المرشح لتدريب الزمالك ضحية لانتقادات لاذعة من جوزيه مورينيو المدرب الاستثنائي الذي لا يفوت مثل تلك الفرص كثيرا.

واقترب فيريرا المدرب المخضرم صاحب الـ68 عاما من تدريب الزمالك، الرجل الذي قاد فرقا بحجم بورتو، بنفيكا، سبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا في البرتغال.

مورينيو كان تلميذا لفيريرا في المعهد العالي للتربية الرياضية في لشبونة في الثمانينات.

وفي 2002، رفض مورينيو أن يعمل مساعدا لفيريرا في بنفيكا، وفضل أن يقود أونياو دي ليريا قبل الرحيل إلى بورتو.

ويقول مانويل فيلارينيو رئيس بنفيكا في هذه الفترة: "مورينيو قال لي أنه لا يريد أن يتفوه بألفاظ نابية في التدريبات أمام معلمه، ولكن بالطبع كان يتحجج بأي شيء لرفض العمل مع فيريرا

ومع بورتو، فاز مورينيو بدوري أبطال أوروبا 2003-2004 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي .. وفي 2005 قرر الاستثنائي السخرية من فيريرا الذي خلفه في بورتو في عموده الصحفي في جريدة "ريكورد" واسعة الانتشار في البرتغال.

"مدرب يمتلك مسيرة تمتد 30 عاما، والآخر مسيرته لا تتخط الـ3 سنوات.. المدرب صاحب الـ30 عاما من الخبرة لم يفز بأي شيء، ولكن الذي عمل لثلاث سنوات فاز بكل شيء.. صاحب الـ30 عاما من الخبرة يمتلك مسيرة كبيرة والآخر لايزال في بداية مسيرته، المدرب صاحب مسيرة الـ30 عاما سينساه الناس فور اعتزاله، ولكن الآخر إذا قرر أن ينهي مشواره الآن فلن يُمحى أبدا من التاريخ.. هذه يمكن أن تكون قصة حمار لم ينجح بعد 30 عاما من العمل أن يصبح حصانا".

ورغم انتقادات مورينيو، كان فيريرا أول مدرب يفوز بالدوري البرتغالي لثلاثة مواسم متتالية .. وكان ذلك مع بورتو في الفترة من 2006 حتى 2009.

والتقى المدربان بعدها في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2007، حيث فاز تشيلسي 3-2 ذهابا وإيابا.

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