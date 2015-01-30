محافظ القليوبية يلتقي مستشار وزير الصناعة لبحث إنشاء مجمع صناعات صغيرة للشباب

التقي المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاتفاق على النقاط الرئيسية نحو إبرام مذكرة تفاهم بين المحافظة واتحاد الصناعات المصرية يقدم من خلالها الأخير الجانب الفني والتصور المتكامل لإنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة لصغار شباب المستثمرين على قطعة أرض ملك المحافظة بمدينة الخانكة.

وقال المحافظ إن هذا اللقاء ياتي حرصًا من محافظة القليوبية على خلق مجمعات صناعية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب مشيرا إلى أن الارض على مساحة (37) فدانا تقريباً مشيرا إلى انه يتم بموجب هذا الاتفاق ايضا تخطيط المنطقة واقامة عدد من المصانع الصغيرة والورش تخصص جميعها لشباب المستثمرين وكذلك تقديم الدعم الفنى ودراسات الجدوى لهم بالاضافة إلى التدريب والتسويق في نموذج جديد للتعاون بين اجهزة الدولة متمثلة في محافظة القليوبية ووزارة الصناعة حرصًا على النهوض بالاقتصاد المصري.ع المصري المعاصر وذلك بإعتباره من أهم الشخصيات الدينية المسيحية في القرن العشرين والحادي والعشرين في مصر والعالم.