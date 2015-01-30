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الولايات المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في سيناء

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الولايات المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في سيناء الولايات المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في سيناء

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية

أدانت الولايات المتحدة “بشدة” الهجمات التي استهدفت مقار أمنية وعسكرية، بشمال سيناء، مساء يوم الخميس.

وقال بيان صادر عن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي “تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية شمال محافظة سيناء المصرية والذي أدى لمقتل 29 مواطناً مصرياً”.

وتقدم البيان “بمشاعر للعزاء صادقة إلى الضحايا وعوائلهم وحكومة وشعب ”.

وشدد البيان على أن “ازدهار وقوة مصر يتطلب توفير الأمن والاستقرار، والولايات المتحدة تبقى ثابتة في دعمها لجهود المصرية في مقارعة تهديد الإرهاب في مصر كجزء من التزامنا المستمر بالشراكة الإستراتيجية بين بلدينا”.

وكانت هجمات عنيفة، إحداها تفجير انتحاري، استهدف مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، شمال شرقي مصر، مساء يوم الخميس، مما أدي إلي مقتل 20 شخصا و36 مصابا، في حصيلة غير نهائية أعلنها التلفزيون المصري.

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